Сьогодні у Харкові не буде води через ремонт на магістралі

У Харкові без води буде частина Київського району, повідомила мерія міста.

КП «Харківводоканал» сьогодні, 16 лютого, проводить роботи з заміни ділянки магістралі діаметром 300 мм на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової.

Як повідомили на підприємстві, через це з 10:00 до 22:00 буде припинене водопостачання частини Київського району, обмеженої вул. Шишківською, вул. Старошишківською, вул. Лісопарковою, вул. Жилярді, в’їздами Жилярді, вул. Чебишева, вул. Шосткінською, вул. Роменською, в’їздами Роменськими, вул. Зоряною.

Воду підвезуть автоцистернами за адресами: вул. Шишківська, 8, вул. Старошишківська, 4 та 12.

Телефон для довідок: 15-33.