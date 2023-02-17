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Из центра – на Даниловку. В Харькове с 20 февраля заработает новый маршрут

Общество 19:47   17.02.2023
Оксана Якушко
Из центра – на Даниловку. В Харькове с 20 февраля заработает новый маршрут

Автобусный маршрут №31э «ул. Генерала Удовиченко (Даниловка) — ст. м. «Университет» начнет работу в понедельник, сообщили в Департаменте инфраструктуры, передает мэрия города.

Новый маршрут запускают, чтобы обеспечить пассажирские перевозки жителей поселка Даниловка на период военного положения.

Автобус №31э будет курсировать так: ул. Генерала Удовиченко (Даниловка) – ул. Сидора Ковпака – ул. Жилярди – ул. Чебышева – ул. Чкалова – Харьковское шоссе – ул. Сумская – ст. м. «Университет» (в обратном направлении: пр. Независимости – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 19:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусный маршрут №31э «ул. Генерала Удовиченко (Даниловка) — ст. м. «Университет» начнет работу в понедельник, сообщили в Департаменте инфраструктуры, передает мэрия города.".