Із центру – на Данилівку. У Харкові з 20 лютого почне працювати новий маршрут

Автобусний маршрут №31е «вул. Генерала Удовиченка (Данилівка) – ст. м. «Університет» розпочне роботу у понеділок, повідомили у Департаменті інфраструктури, передає мерія міста.

Новий маршрут запускають, щоб забезпечити пасажирські перевезення мешканців селища Данилівка на період воєнного стану.

Автобус №31е курсуватиме так: вул. Генерала Удовиченка (Данилівка) – вул. Сидора Ковпака – вул. Жилярді – вул. Чебишева – вул. Чкалова – Харківське шосе – вул. Сумська – ст. м. «Університет» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська і далі за маршрутом).