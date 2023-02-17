Із центру – на Данилівку. У Харкові з 20 лютого почне працювати новий маршрут
Автобусний маршрут №31е «вул. Генерала Удовиченка (Данилівка) – ст. м. «Університет» розпочне роботу у понеділок, повідомили у Департаменті інфраструктури, передає мерія міста.
Новий маршрут запускають, щоб забезпечити пасажирські перевезення мешканців селища Данилівка на період воєнного стану.
Автобус №31е курсуватиме так: вул. Генерала Удовиченка (Данилівка) – вул. Сидора Ковпака – вул. Жилярді – вул. Чебишева – вул. Чкалова – Харківське шосе – вул. Сумська – ст. м. «Університет» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська і далі за маршрутом).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 19:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобусний маршрут №31е «вул. Генерала Удовиченка (Данилівка) – ст. м. «Університет» розпочне роботу у понеділок, повідомили у Департаменті інфраструктури, передає мерія міста.".