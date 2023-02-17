Ущерб экологии от обстрелов «Укрпочты» на Харьковщине оценили в 19,5 млн грн
Ущерб, причиненный окружающей среде вследствие обстрелов отделений АО «Укрпочта» в Харьковской области российскими военными, составляет почти 19,5 миллионов гривен.
Речь идет о засорении земли вокруг зданий отходами стекла, кирпича и древесины, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
В ведомстве отмечают, что разрушениям подверглись отделения, расположенные в городе Дергачи и в населенных пунктах Прудянка, Циркуны, Слатино Дергачевской громады, поселках Печенеги и Коробочкино Чугуевского района, в городах Харьков, Изюм, Купянск, Балаклея и в других местах.
«Площадь земель, засоренных в результате разрушений и повреждения объектов АО «Укрпочта» в Харьковской области, составляет около 1000 м2. А рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате обстрелов со стороны военных РФ, составляет почти 19,5 миллионов гривен», — сообщили в экоинспекции.
Указанные материалы ведомство направило в Харьковскую областную прокуратуру.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 15:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, причиненный окружающей среде вследствие обстрелов отделений АО «Укрпочта» в Харьковской области российскими военными, составляет почти 19,5 миллионов гривен.".