Ущерб экологии от обстрелов «Укрпочты» на Харьковщине оценили в 19,5 млн грн

Ущерб, причиненный окружающей среде вследствие обстрелов отделений АО «Укрпочта» в Харьковской области российскими военными, составляет почти 19,5 миллионов гривен.

Речь идет о засорении земли вокруг зданий отходами стекла, кирпича и древесины, сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В ведомстве отмечают, что разрушениям подверглись отделения, расположенные в городе Дергачи и в населенных пунктах Прудянка, Циркуны, Слатино Дергачевской громады, поселках Печенеги и Коробочкино Чугуевского района, в городах Харьков, Изюм, Купянск, Балаклея и в других местах.

«Площадь земель, засоренных в результате разрушений и повреждения объектов АО «Укрпочта» в Харьковской области, составляет около 1000 м2. А рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате обстрелов со стороны военных РФ, составляет почти 19,5 миллионов гривен», — сообщили в экоинспекции.

Указанные материалы ведомство направило в Харьковскую областную прокуратуру.