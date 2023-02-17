Шкоду довкіллю від обстрілів “Укрпошти” на Харківщині оцінили в 19,5 млн грн
Збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів відділень АТ “Укрпошта” в Харківській області російськими військовими, становлять майже 19,5 мільйонів гривень.
Йдеться про засмічення землі навколо будівель відходами скла, цегли та деревини, повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
У відомстві зазначають, що руйнувань зазнали відділення, розташовані в місті Дергачі та в населених пунктах Прудянка, Циркуни, Слатине Дергачівської громади, селищах Печеніги та Коробочкине Чугуївського району, у містах Харків, Ізюм, Куп’янськ, Балаклія та в інших місцях.
“Площа земель, засмічених внаслідок руйнувань та пошкодження об’єктів АТ “Укрпошта” в Харківській області, становить близько 1000 м2. А розрахований розмір шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок обстрілів з боку військових РФ, становить майже 19,5 мільйонів гривень”, – повідомили в екоінспекції.
Вказані матеріали відомство направило до Харківської обласної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 15:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки, завдані довкіллю внаслідок обстрілів відділень АТ “Укрпошта” в Харківській області російськими військовими, становлять майже 19,5 мільйонів гривень.".