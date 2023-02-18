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На Харьковщине на упреждение отключают свет — облэнерго

Общество 09:03   18.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине на упреждение отключают свет — облэнерго

В Харьковоблэнерго предупредили, что в связи с очередной ракетной атакой со стороны РФ в регионе местами исчезнет свет.

«В связи с ракетной угрозой в Харьковской области будет осуществлено частичное предупредительное обесточивание», — предупредил руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

По информации энергетиков, это касается именно населенных пунктов области. Какие именно населенные пункты и как надолго обесточат, в облэнерго не уточнили.

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«Время отключения зависит исключительно от действий российского агрессора», — пояснил Скичко.

Масштабная воздушная тревога из-за российской ракетной атаки в Украине звучит с 8:30 утра 18 февраля. При этом Харьковской области предупреждение не касается.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске ракет с вражеских кораблей в акватории Черного моря.

По состоянию на 9:10 известно о двух взрывах в Хмельницкой области — их подтвердил глава ОВА Сергей Гамалий.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго предупредили, что в связи с очередной ракетной атакой со стороны РФ в регионе местами исчезнет свет".