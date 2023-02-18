На Харківщині на попередження відключають світло – обленерго

У Харківобленерго попередили, що у зв’язку із черговою ракетною атакою з боку РФ у регіоні місцями зникне світло.

“У зв’язку з ракетною загрозою в Харківській області буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення”, – попередив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області. Які саме населені пункти та як надовго знеструмлять, в обленерго не уточнили.

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“Час відключення залежить виключно від дій російського агресора”, – пояснив Скічко.

Масштабна повітряна тривога через російську ракетну атаку в Україні звучить з 8:30 ранку 18 лютого. При цьому Харківської області попередження не стосується.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ракет із ворожих кораблів в акваторії Чорного моря.

Станом на 9:10 відомо про два вибухи на Хмельниччині – їх підтвердив голова ОВА Сергій Гамалій.