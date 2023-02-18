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Все упреждающие отключения света на Харьковщине отменили — Харьковоблэнерго

Общество 11:42   18.02.2023
Оксана Горун
Все упреждающие отключения света на Харьковщине отменили — Харьковоблэнерго

В Харьковоблэнерго проинформировали о завершении профилактических отключений света.

«Все упреждающие обесточивания в Харьковской области в связи с ракетной атакой отменены», — сообщил руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Ранее он же предупреждал о внеплановых отключениях света на Харьковщине. Причиной была утренняя ракетная атака РФ. Свет отключали не аварийно (из-за «прилетов»), а профилактически — чтобы минимизировать негативные последствия в случае, если враг попадет по какому-либо из объектов энергетики страны.

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    • Атака происходила, начиная с 8:30 утра. На данный момент известно, что армия РФ ударила ракетами по Хмельницкому. Однако пострадала не критическая инфраструктура, а учебные заведения и жилые дома. Мэр Хмельницкого Александр Семчишин в нацмарафоне проинформировал, что повреждены 3 учебных заведения, а также около 10 многоэтажек, два человека получили ранения, их жизни — вне опасности.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковоблэнерго проинформировали о завершении профилактических отключений света".