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Усі попереджувальні відключення світла скасували – Харківобленерго

Суспільство 11:42   18.02.2023
Оксана Горун
Усі попереджувальні відключення світла скасували – Харківобленерго

У Харківобленерго проінформували про завершення профілактичних відключень світла.

“Усі попереджувальні знеструмлення в Харківській області у зв’язку з ракетною атакою скасовано”, – повідомив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Раніше він же попереджав про позапланові відключення світла на Харківщині. Причиною була ранкова ракетна атака РФ. Світло відключали не аварійно (через “прильоти”), а профілактично – щоб мінімізувати негативні наслідки в разі, якщо ворог влучить по якомусь об’єкту енергетики країни.

Атака відбувалася починаючи з 8:30 ранку. Пресслужба “Енергоатому” заявила про проліт двох ракет над Південноукраїнською АЕС.

“Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки рф на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет. Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту”, — заявили в Енергоатомі.

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    • Атака відбувалася починаючи з 8:30 ранку. На цей час відомо, що армія РФ вдарила ракетами по Хмельницькому. Проте постраждала не критична інфраструктура, а навчальні заклади та житлові будинки. Мер Хмельницького Олександр Семчишин у нацмарафоні поінформував, що пошкоджено три навчальні заклади, а також близько десяти багатоповерхівок, двоє людей отримали поранення, їхнє життя – поза небезпекою.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківобленерго проінформували про завершення профілактичних відключень світла".