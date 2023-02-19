Леся Никитюк показала фото на фоне руин Салтовки и рассказала, зачем приезжала

Украинская телеведущая Леся Никитюк побывала в Харькове, как она сама сообщила — целью была съемка программы «Le Маршрутка».

О своем визите в Харьков телеведущая рассказала в Instagram 18 февраля. Свое сообщение она дополнила собственным фото на фоне заснеженного города, а также фото водителя Богдана.

Уже сегодня Никитюк опубликовала свои фотографии с Салтовки.

«Когда мы подъезжали к Салтовке, я была растеряна, мы все помним те видео и фото. Мы все почувствовали тогда боль людей, которые жили в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа как будто захотела прикрыть метелью все истерзанные врагом дома. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала «сосийская федерация», — подписала фото Никитюк.



Фото: Леся Никитюк

Напомним, что в рамках третьего сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» Никитюк путешествует по украинским городам, или показать последствия агрессии РФ.