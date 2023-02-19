Леся Нікітюк показала фото на тлі руїн Салтівки і розповіла, навіщо приїжджала

Українська телеведуча Леся Нікітюк побувала у Харкові, як вона сама повідомила – метою була зйомка програми “Le Маршрутка”.

Про свій візит в Харків телеведуча розповіла в Instagram 18 лютого. Своє повідомлення вона доповнила своїм фото на тлі засніженого міста, а також фото водія Богдана.

Уже сьогодні Нікітюк опублікувала свої фотографії із Салтівки.

“Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова. У мить, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила “сосійська федерація”, – підписала фото Нікітюк.



Фото: Леся Нікітюк

Нагадаємо, що в межах третього сезону тревел-шоу “Le Маршрутка” Нікітюк подорожує українськими містами, або показати наслідки агресії РФ.