Уличная драка на Салтовке закончилась поножовщиной (фото)
Вечером 18 февраля на Салтовском шоссе в Харькове подрались двое мужчин, и во время выяснения отношений один из них нанес второму ножевое ранение. Домедицинскую помощь пострадавшему оказывали патрульные, которые также задержали вероятного нападавшего.
Когда инспекторы Никита Баранов, Станислав Домрин и Алексей Побережец прибыли на вызов, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, то увидели мужчину с резаной раной плеча.
Копы наложили пострадавшему турникет и контролировали его состояние до приезда «скорой». Мужчину госпитализировали, а патрульные тем временем разыскали вероятного нападавшего, опросив свидетелей. Задержанный в содеянном признался.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом.
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 18 февраля на Салтовском шоссе в Харькове подрались двое мужчин, и во время выяснения отношений один из них нанес второму ножевое ранение. Домедицинскую помощь пострадавшему оказывали патрульные, которые также задержали вероятного нападавшего.".