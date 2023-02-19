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Уличная драка на Салтовке закончилась поножовщиной (фото)

Происшествия 18:42   19.02.2023
Елена Нагорная
Уличная драка на Салтовке закончилась поножовщиной (фото)

Вечером 18 февраля на Салтовском шоссе в Харькове подрались двое мужчин, и во время выяснения отношений один из них нанес второму ножевое ранение. Домедицинскую помощь пострадавшему оказывали патрульные, которые также задержали вероятного нападавшего.

Когда инспекторы Никита Баранов, Станислав Домрин и Алексей Побережец прибыли на вызов, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, то увидели мужчину с резаной раной плеча.

Копы наложили пострадавшему турникет и контролировали его состояние до приезда «скорой». Мужчину госпитализировали, а патрульные тем временем разыскали вероятного нападавшего, опросив свидетелей. Задержанный в содеянном признался.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет заниматься этим делом.


Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 18 февраля на Салтовском шоссе в Харькове подрались двое мужчин, и во время выяснения отношений один из них нанес второму ножевое ранение. Домедицинскую помощь пострадавшему оказывали патрульные, которые также задержали вероятного нападавшего.".