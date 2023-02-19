Різанина на Салтівці: один з учасників вуличної бійки отримав удар ножем

Увечері 18 лютого на Салтівському шосе в Харкові побилися двоє чоловіків, і під час з’ясування стосунків один із них завдав супернику ножового поранення. Домедичну допомогу потерпілому надавали патрульні, які також затримали ймовірного нападника.

Коли інспектори Микита Баранов, Станіслав Домрін та Олексій Побережець прибули на виклик, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області, то побачили чоловіка із різаною раною плеча.

Копи наклали потерпілому турнікет та контролювали його стан до приїзду “швидкої”. Чоловіка ушпиталили, а патрульні тим часом розшукали ймовірного нападника, опитавши свідків. Затриманий у скоєному зізнався.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі займатиметься цією справою.



Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області