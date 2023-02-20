Полиция показала разрушения от обстрелов на Харьковщине (фото)

В результате обстрелов за сутки в Харьковской области четверо раненых, сообщили в полиции. О еще двоих пострадавших утром 20 февраля информировали в ХОВА.

«Постоянному террору со стороны российских оккупантов подвергаются общины Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, утром 19 февраля противник несколько раз обстрелял Купянск. Там повреждены здания гражданского предприятия, девятиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки.

«В Кругляковке Купянского района в результате вражеских обстрелов ранения получил 40-летний мужчина. Днем во вражеский огонь попал Волчанск. Получила ранение женщина 44 года. В Липцах в результате обстрела ранения получили женщины 50 и 32 лет», — проинформировали в ГУ НП.

В Липцах разрушены частные домовладения, в которых обломки снарядов выбили окна, разбили крыши и заборы.

В Двуречной от ударов вражеских снарядов пострадали: здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.