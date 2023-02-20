Полиция показала разрушения от обстрелов на Харьковщине (фото)
В результате обстрелов за сутки в Харьковской области четверо раненых, сообщили в полиции. О еще двоих пострадавших утром 20 февраля информировали в ХОВА.
«Постоянному террору со стороны российских оккупантов подвергаются общины Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным полицейских, утром 19 февраля противник несколько раз обстрелял Купянск. Там повреждены здания гражданского предприятия, девятиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки.
«В Кругляковке Купянского района в результате вражеских обстрелов ранения получил 40-летний мужчина. Днем во вражеский огонь попал Волчанск. Получила ранение женщина 44 года. В Липцах в результате обстрела ранения получили женщины 50 и 32 лет», — проинформировали в ГУ НП.
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В Липцах разрушены частные домовладения, в которых обломки снарядов выбили окна, разбили крыши и заборы.
В Двуречной от ударов вражеских снарядов пострадали: здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов за сутки в Харьковской области четверо раненых, сообщили в полиции. О еще двоих пострадавших утром 20 февраля информировали в ХОВА".