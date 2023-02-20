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Полиция показала разрушения от обстрелов на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:34   20.02.2023
Оксана Горун
Полиция показала разрушения от обстрелов на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате обстрелов за сутки в Харьковской области четверо раненых, сообщили в полиции. О еще двоих пострадавших утром 20 февраля информировали в ХОВА.

«Постоянному террору со стороны российских оккупантов подвергаются общины Чугуевского, Купянского и Харьковского районов», — подчеркнули в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, утром 19 февраля противник несколько раз обстрелял Купянск. Там повреждены здания гражданского предприятия, девятиэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки.

Последствия обстрелов Харьковщины 19 февраля 2023

«В Кругляковке Купянского района в результате вражеских обстрелов ранения получил 40-летний мужчина. Днем во вражеский огонь попал Волчанск. Получила ранение женщина 44 года. В Липцах в результате обстрела ранения получили женщины 50 и 32 лет», — проинформировали в ГУ НП.

Последствия обстрелов Харьковщины 19 февраля 2023 2

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В Липцах разрушены частные домовладения, в которых обломки снарядов выбили окна, разбили крыши и заборы.

Последствия обстрелов Харьковщины 19 февраля 2023 4

В Двуречной от ударов вражеских снарядов пострадали:  здание пожарно-спасательной части, заведение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов за сутки в Харьковской области четверо раненых, сообщили в полиции. О еще двоих пострадавших утром 20 февраля информировали в ХОВА".