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Поліція показала руйнування від обстрілів на Харківщині (фото)

Події 10:34   20.02.2023
Оксана Горун
Поліція показала руйнування від обстрілів на Харківщині (фото)

Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині четверо поранених, повідомили в поліції. Про ще двох постраждалих зранку 20 лютого поінформували в ХОВА.

“Постійного терору з боку російських окупантів зазнають громади Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів”, – наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними поліцейських, вранці 19 лютого ворог кілька разів обстріляв Куп’янськ. Там пошкоджено будинки цивільного підприємства, дев’ятиповерхівку, приватні будинки, гараж, господарські будівлі.

Наслідки обстрілів Харківщини 19 лютого 2023

У Кругляківці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний чоловік. Вдень під ворожий вогонь потрапив Вовчанськ. Отримала поранення жінка 44 років. У Липцях внаслідок обстрілу поранення отримали жінки 50 та 32 років“, – поінформували в ГУ НП.

Наслідки обстрілів Харківщини 19 лютого 2023 2

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У Липцях зруйновано приватні домоволодіння, у яких уламки снарядів вибили вікна, розбили дахи та огорожі.

Наслідки обстрілів Харківщини 19 лютого 2023 4

У Дворічній від ударів ворожих снарядів постраждали будівля пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров’я, приватні гаражі та автомобілі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині четверо поранених, повідомили в поліції. Про ще двох постраждалих зранку 20 лютого поінформували в ХОВА".