Поліція показала руйнування від обстрілів на Харківщині (фото)
Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині четверо поранених, повідомили в поліції. Про ще двох постраждалих зранку 20 лютого поінформували в ХОВА.
“Постійного терору з боку російських окупантів зазнають громади Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів”, – наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними поліцейських, вранці 19 лютого ворог кілька разів обстріляв Куп’янськ. Там пошкоджено будинки цивільного підприємства, дев’ятиповерхівку, приватні будинки, гараж, господарські будівлі.
“У Кругляківці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний чоловік. Вдень під ворожий вогонь потрапив Вовчанськ. Отримала поранення жінка 44 років. У Липцях внаслідок обстрілу поранення отримали жінки 50 та 32 років“, – поінформували в ГУ НП.
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У Липцях зруйновано приватні домоволодіння, у яких уламки снарядів вибили вікна, розбили дахи та огорожі.
У Дворічній від ударів ворожих снарядів постраждали будівля пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров’я, приватні гаражі та автомобілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині четверо поранених, повідомили в поліції. Про ще двох постраждалих зранку 20 лютого поінформували в ХОВА".