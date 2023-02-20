Шість поранених та жінка під завалами – Синєгубов повідомив про обстріли

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

“Сьогодні, близько 5:00 ранку, ворог обстріляв Куп’янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники”, – поінформував начальник ХОВА.

Також, за його даними, вранці під обстріл потрапила Стрілеча, там поранено двох цивільних.

“Жінку госпіталізовано, чоловік отримав медичну допомогу на місці”, – зазначив Синєгубов.

Окрім постраждалих від ранкових обстрілів, минулої доби на Харківщині є ще четверо поранених.

“Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці. У Кругляківці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік“, – перерахував начальник ХОВА.

Загалом за добу російська армія обстріляла щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Існують численні руйнування громадянської інфраструктури.

“У Куп’янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об’єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам’ятники на цвинтарі. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини“, – повідомив начальник ХОВА.