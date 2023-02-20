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Шість поранених та жінка під завалами – Синєгубов повідомив про обстріли

Події 08:59   20.02.2023
Оксана Горун
Шість поранених та жінка під завалами – Синєгубов повідомив про обстріли

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

“Сьогодні, близько 5:00 ранку, ворог обстріляв Куп’янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники”, – поінформував начальник ХОВА.

Також, за його даними, вранці під обстріл потрапила Стрілеча, там поранено двох цивільних.

“Жінку госпіталізовано, чоловік отримав медичну допомогу на місці”, – зазначив Синєгубов.

Окрім постраждалих від ранкових обстрілів, минулої доби на Харківщині є ще четверо поранених.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці. У Кругляківці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік“, – перерахував начальник ХОВА.

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    • Загалом за добу російська армія обстріляла щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Існують численні руйнування громадянської інфраструктури.

    У Куп’янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об’єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам’ятники на цвинтарі. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини“, – повідомив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Шість поранених та жінка під завалами – Синєгубов повідомив про обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу".