Під завалами будинку на Харківщині, ймовірно, знаходиться жінка – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки обстрілу Курилівської громади, а також поранених у Стрілечій.

“У Курилівській громаді внаслідок обстрілів окупанта зруйновано будинок. За даними рятувальників, ймовірно під завалами знаходиться жінка”, – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.

Раніше у ДСНС повідомили про обстріл Курилівки вранці 20 лютого. Рятувальники поінформували про пожежу на сільгосппідприємстві, яку загасили за півтори години.

Крім того, за інформацією Сергія Мельника, на Харківщині є поранені – постраждали жителі села Стрілеча.

“Чоловік від госпіталізації відмовився, а жінка була доставлена у лікарню”, – уточнив начальник гарнізону.