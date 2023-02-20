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Під завалами будинку на Харківщині, ймовірно, знаходиться жінка – Мельник

Події 08:48   20.02.2023
Оксана Горун
Під завалами будинку на Харківщині, ймовірно, знаходиться жінка – Мельник Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки обстрілу Курилівської громади, а також поранених у Стрілечій.

“У Курилівській громаді внаслідок обстрілів окупанта зруйновано будинок. За даними рятувальників, ймовірно під завалами знаходиться жінка”, – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.

Раніше у ДСНС повідомили про обстріл Курилівки вранці 20 лютого. Рятувальники поінформували про пожежу на сільгосппідприємстві, яку загасили за півтори години.

Крім того, за інформацією Сергія Мельника, на Харківщині є поранені – постраждали жителі села Стрілеча.

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    • “Чоловік від госпіталізації відмовився, а жінка була доставлена у лікарню”, – уточнив начальник гарнізону.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки обстрілу Курилівської громади, а також поранених у Стрілечій".