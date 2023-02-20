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Под завалами дома на Харьковщине, вероятно, находится женщина — Мельник

Происшествия 08:48   20.02.2023
Оксана Горун
Под завалами дома на Харьковщине, вероятно, находится женщина — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях обстрела Куриловской громады, а также раненых в Стрелечьей.

«В Куриловской громаде в результате обстрелов оккупанта разрушен дом. По данным спасателей, вероятно, под завалами находится женщина», — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили об обстреле Куриловки утром 20 февраля. Спасатели проинформировали о пожаре на сельхозпредприятии, который потушили за полтора часа.

Кроме того, по информации Сергея Мельника, на Харькощине есть раненые — пострадали жители села Стрелечья.

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    • «Мужчина от госпитализации отказался, а женщина была доставлена в больницу», — уточнил начальник гарнизона.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях обстрела Куриловской громады, а также раненых в Стрелечьей".