Под завалами дома на Харьковщине, вероятно, находится женщина — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях обстрела Куриловской громады, а также раненых в Стрелечьей.

«В Куриловской громаде в результате обстрелов оккупанта разрушен дом. По данным спасателей, вероятно, под завалами находится женщина», — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили об обстреле Куриловки утром 20 февраля. Спасатели проинформировали о пожаре на сельхозпредприятии, который потушили за полтора часа.

Кроме того, по информации Сергея Мельника, на Харькощине есть раненые — пострадали жители села Стрелечья.

«Мужчина от госпитализации отказался, а женщина была доставлена в больницу», — уточнил начальник гарнизона.