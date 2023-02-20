Шесть раненых и женщина под завалами — Синегубов сообщил об обстрелах области

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

«Сегодня, около 5:00 утра, враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели», — проинформировал начальник ХОВА.

Также, по его данным, утром под обстрел попала Стрелечья, там ранены двое гражданских.

«Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте», — отметил Синегубов.

Кроме пострадавших от утренних обстрелов, за минувшие сутки на Харьковщине есть еще четверо раненых.

«В результате обстрела с. Липцы Харьковского района повреждены частные жилые дома. Ранения получили две женщины 50 и 32 лет. В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте. В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина», — перечислил начальник ХОВА.

В целом за сутки российская армия обстреляла не менее 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

«В Купянске обстрелами повреждены здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, 9-этажный многоквартирный дом, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище. В пгт Двуречная Купянского района повреждены здания пожарно-спасательной части», — сообщил начальник ХОВА.