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Творили настоящие чудеса: бойцы ГСЧС Харьковщины подвели итоги 2022-го (видео)

Общество 21:48   20.02.2023
Елена Нагорная
Творили настоящие чудеса: бойцы ГСЧС Харьковщины подвели итоги 2022-го (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В течение 2022 года работники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили более 10,5 тысяч боевых выездов — оказывали помощь гражданским, обезвреживали взрывоопасные предметы, разбирали завалы и искали раненых. Также в прошлом году чрезвычайники потушили 2100 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов.

С начала полномасштабного вторжения подразделения ГСЧС были переведены на усиленный режим службы и были вынуждены переформатировать работу, рассказывают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Трудно было и морально, и физически — большинство ликвидаций чрезвычайных происшествий происходили прямо под вражескими обстрелами, а к весу обычного снаряжения добавлялись еще и бронежилеты и каски», — констатировали в ведомстве.

К ликвидации последствий обстрелов, оказании помощи людям ежесуточно было привлечено около тысячи бойцов ГСЧС и более 250 единиц техники.

«В 2022 году спасателям Харьковщины пришлось выполнять свои обязанности в чрезвычайно сложных условиях. Каждый раз, проявляя мужество под вражескими обстрелами, иногда ценой собственной жизни, они героически тушили пожары, ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций, выполняли сложнейшие операции по разминированию, спасали из-под завалов людей и животных и творили настоящие чудеса», — констатировали в ведомстве.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 21:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 2022 года работники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили более 10,5 тысяч боевых выездов — оказывали помощь гражданским, обезвреживали взрывоопасные предметы, разбирали завалы и искали раненых. Также в прошлом году чрезвычайники потушили 2100 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов.".