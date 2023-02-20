Творили справжні дива: бійці ДСНС Харківщини підбили підсумки 2022-го (відео)

Протягом 2022 року працівники Харківського гарнізону ДСНС здійснили понад 10,5 тисяч бойових виїздів – надавали допомогу цивільним, знешкоджували вибухонебезпечні предмети, розбирали завали та шукали поранених. Також минулого року надзвичайники загасили 2100 пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.

З початку повномасштабного вторгнення підрозділи ДСНС були переведені на посилений режим служби та були змушені переформатувати роботу, розповідають у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Важко було і морально, і фізично – більшість ліквідацій надзвичайних подій відбувалися просто під ворожими обстрілами, а до ваги звичайного спорядження додавалися ще й бронежилети та каски”, – констатували у відомстві.

До ліквідацій наслідків обстрілів, надання допомоги людям щодобово залучались близько тисячі бійців ДСНС та понад 250 одиниць техніки.

“У 2022 році рятувальникам Харківщини довелося виконувати свої обов’язки в надзвичайно складних умовах. Кожного разу, проявляючи мужність під ворожими обстрілами, інколи ціною власного життя, вони героїчно гасили пожежі, ліквідовували наслідки надзвичайних ситуацій, виконували надскладні операції з розмінування, рятували з-під завалів людей та тварин і творили справжні дива”, – констатували у відомстві.