В Харькове заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 25%

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 13 по 19 февраля заболели 1500 человек, из них 37% — дети, сообщила мэрия города.

За прошедшую неделю зарегистрировали 94 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, а также 33 случая заболевания гриппом А, в том числе 18 — среди детей, сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 25%. Показатель заболеваемости составляет 106,9 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 74,5% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

Госпитализированы за неделю 91 человек, из них 29% — дети до 17 лет.

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