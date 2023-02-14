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В Харькове выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество 12:12   14.02.2023
Оксана Горун
В Харькове выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

При этом об эпидемии в Харькове речь не идет. Свежие данные о заболеваемости сообщила пресс-служба мэрии.

«Гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 6 по 12 февраля заболели 1964 человека, из них 35% — дети. По информации Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, в течение прошлой недели было зарегистрировано 123 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, а также девять случаев заболевания гриппом А, в том числе пять случаев среди детей», — проинформировали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом, если сравнивать с прошлой неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харькове выросла на 8,4%. Тем не менее поводов для паники нет — показатели значительно ниже эпидпорога.

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«Показатель заболеваемости составляет 138,9 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 66,5% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса. Госпитализированы за неделю 126 человек, из них 31% — дети до 17 лет», — привели статистику в мэрии.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом об эпидемии в Харькове речь не идет. Свежие данные о заболеваемости сообщила пресс-служба мэрии".