У Харкові зросла захворюваність на грип та ГРВІ

При цьому про епідемію в Харкові не йдеться. Свіжі дані щодо захворюваності повідомила пресслужба мерії.

“На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 6 по 12 лютого захворіли 1964 особи, з них 35 % – діти. За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, впродовж минулого тижня було зареєстровано 123 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, а також дев’ять випадків захворювання на грип А, у тому числі п’ять випадків серед дітей”, — поінформували у пресслужбі Харківської міськради.

Таким чином, якщо порівнювати з минулим тижнем, захворюваність на грип та ГРВІ у Харкові зросла на 8,4%. Проте приводів для паніки немає – показники значно нижчі від епідпорогу.

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“Показник захворюваності становить 138,9 на 100 тис. населення, що нижче за епідемічний поріг на 66,5% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Госпіталізовано за тиждень 126 осіб, з них 31% – діти до 17 років”, – навели статистику в мерії.