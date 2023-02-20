У Харкові захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 лютого захворіли 1500 осіб, з них 37% – діти, повідомила мерія міста.
Упродовж минулого тижня було зареєстровано 94 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, а також 33 випадки захворювання на грип А, у тому числі 18 – серед дітей, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%. Показник захворюваності становить 106,9 на 100 тис. населення, що нижче епідемічного порогу на 74,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Госпіталізовано за тиждень 91 особу, з них 29% – діти до 17 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 12:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 лютого захворіли 1500 осіб, з них 37% – діти, повідомила мерія міста.".