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У Харкові захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%

Суспільство 12:47   20.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 лютого захворіли 1500 осіб, з них 37% – діти, повідомила мерія міста.

Упродовж минулого тижня було зареєстровано 94 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, а також 33 випадки захворювання на грип А, у тому числі 18 – серед дітей, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 25%. Показник захворюваності становить 106,9 на 100 тис. населення, що нижче епідемічного порогу на 74,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 91 особу, з них 29% – діти до 17 років.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 12:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 лютого захворіли 1500 осіб, з них 37% – діти, повідомила мерія міста.".