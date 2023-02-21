По Харьковщине ночью били ракетами С-300 — информация полиции (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
По данным полиции, в Купянске, который попал под ракетный удар, поврежден детсад и спортивный объект.
«Вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Предварительно, военные рф обстреляли город ракетами С-300», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В течение суток враг также обстреливал село Новоосиновое в Купянском районе, где разрушил частный дом, и Волчанск — там произошел пожар опять-таки в частном секторе.
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«В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты. В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети», — проинформировали полицейские.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным полиции, в Купянске, который попал под ракетный удар, поврежден детсад и спортивный объект".