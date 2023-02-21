По Харьковщине ночью били ракетами С-300 — информация полиции (фото)

По данным полиции, в Купянске, который попал под ракетный удар, поврежден детсад и спортивный объект.

«Вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Предварительно, военные рф обстреляли город ракетами С-300», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В течение суток враг также обстреливал село Новоосиновое в Купянском районе, где разрушил частный дом, и Волчанск — там произошел пожар опять-таки в частном секторе.

«В других населенных пунктах также зафиксированы попадания в гражданские объекты. В результате обстрелов повреждено около десятка частных домов, хозяйственные постройки и электросети», — проинформировали полицейские.