По Харківщині вночі били ракетами С-300 – інформація поліції (фото)

За даними поліції, в Куп’янську, який потрапив під ракетний удар, пошкоджено дитсадок та спортивний об’єкт.

“Ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Попередньо, військові рф обстріляли місто ракетами С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Протягом доби ворог також обстрілював село Новоосинове в Куп’янському районі, де зруйнував приватний будинок, та Вовчанськ – там сталася пожежа знову-таки у приватному секторі.

“В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі”, – поінформували поліцейські.