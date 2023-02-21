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По Харківщині вночі били ракетами С-300 – інформація поліції (фото)

Події 10:04   21.02.2023
Оксана Горун
По Харківщині вночі били ракетами С-300 – інформація поліції (фото)

За даними поліції, в Куп’янську, який потрапив під ракетний удар, пошкоджено дитсадок та спортивний об’єкт.

“Ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Попередньо, військові рф обстріляли місто ракетами С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 20 лютого 2023 5

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 20 лютого 2023 3

Протягом доби ворог також обстрілював село Новоосинове в Куп’янському районі, де зруйнував приватний будинок, та Вовчанськ – там сталася пожежа знову-таки у приватному секторі.

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    • “В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі”, – поінформували поліцейські.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними поліції, в Куп’янську, який потрапив під ракетний удар, пошкоджено дитсадок та спортивний об’єкт".