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В Харькове из-за аварии на водоводе в некоторых районах нет воды

Общество 15:14   21.02.2023
Оксана Якушко
В Харькове из-за аварии на водоводе в некоторых районах нет воды

Коммунальщики «Харьковводоснабжения» оперативно ремонтируют аварию на водоводе на пр. Тракторостроителей, сообщила мэрия Харькова.

Сегодня, 21 февраля, авария произошла на водоводе диаметром 600 мм, сообщил начальник Салтовской районной службы Вячеслав Глущенко. На время ремонта воду отключили, но завершить работу и возобновить подачу воды планируют до 19:00.

«Также накануне перевели 20 м ввода в дом по ул. Ахиезеров. Все аварийные ситуации на объектах водоснабжения отрабатываем оперативно и пытаемся устранить в день поступления заявки», – отметил Вячеслав Глущенко.

Вчера ремонтники устранили семь внештатных ситуаций на сетях. В частности, масштабный комплекс работ завершился в Шевченковском, Основянском, Новобаварском и Немышлянском районах. Сегодня ликвидируют десять аварий на водоводах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики «Харьковводоснабжения» оперативно ремонтируют аварию на водоводе на пр. Тракторостроителей, сообщила мэрия Харькова.".