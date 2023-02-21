В Харькове из-за аварии на водоводе в некоторых районах нет воды

Коммунальщики «Харьковводоснабжения» оперативно ремонтируют аварию на водоводе на пр. Тракторостроителей, сообщила мэрия Харькова.

Сегодня, 21 февраля, авария произошла на водоводе диаметром 600 мм, сообщил начальник Салтовской районной службы Вячеслав Глущенко. На время ремонта воду отключили, но завершить работу и возобновить подачу воды планируют до 19:00.

«Также накануне перевели 20 м ввода в дом по ул. Ахиезеров. Все аварийные ситуации на объектах водоснабжения отрабатываем оперативно и пытаемся устранить в день поступления заявки», – отметил Вячеслав Глущенко.

Вчера ремонтники устранили семь внештатных ситуаций на сетях. В частности, масштабный комплекс работ завершился в Шевченковском, Основянском, Новобаварском и Немышлянском районах. Сегодня ликвидируют десять аварий на водоводах.