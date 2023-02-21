У Харкові через аварію на водоводі в деяких районах немає води

Комунальники “Харківводопостачання” оперативно ремонтують аварію на водоводі на пр. Тракторобудівників, повідомила мерія Харкова.

Сьогодні, 21 лютого, аварія сталася на водоводі діаметром 600 мм, повідомив начальник Салтівської районної служби В’ячеслав Глущенко. На час ремонту воду відключили, але завершити роботи і відновити подачу води планують до 19:00.

«Також напередодні переклали 20 м вводу в будинок на вул. Ахієзерів. Усі аварійні ситуації на об’єктах водопостачання відпрацьовуємо оперативно та намагаємося усунути в день надходження заявки», – зазначив В’ячеслав Глущенко.

Учора ремонтники усунули 7 позаштатних ситуацій на мережах. Зокрема, масштабний комплекс робіт завершили у Шевченківському, Основ’янському, Новобаварському та Немишлянському районах. Сьогодні ліквідовують десять аварій на водоводах.