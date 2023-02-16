Фахівці дослідили воду з водопроводів Харкова та області. Де знайшли паразитів

4,4% проб води, відібраних фахівцями із водопроводу Харкова, не відповідали нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками, а 6,5% – за мікробіологічними показниками.

Про такі результати дослідження повідомляють у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці зазначили, що перевіряли питну воду як із зовнішніх, так і із внутрішньобудинкових мереж.

На відповідність санітарно-хімічним показникам дослідили 642 проби, із них нормативам не відповідали 4,4%. Зокрема, рівні кольоровості в них були перевищені в 1,1-1,2 раза, каламутності – в 1,2-2 рази, перманганатної окиснюваності – в 1,1 раза, вмісту заліза – в 1,2-1,5 раза, тригалогенметанов – у 2 рази.

За мікробіологічними показниками перевірили 565 проб, у 6,5% з них виявлено відхилення від нормативних вимог.

Щодо якості водопровідної води в області, то найбільший відсоток проб з відхиленнями від нормативів за санітарно-хімічними показниками зареєстровано у Лозівському (22,3%) та Ізюмському (18,3%) районах. По мікробіології найгірша вода в Ізюмському (7,9%), Лозівському (6,5%) та Харківському (3,7%) районах.

Паразитів фахівці виявили лише в одній пробі води, її відібрали із водопроводу у селищі Високий. Там знайшли цисти лямблій.

За вірусологічними показниками усі проби води, відібрані у регіоні, відповідали санітарним вимогам.