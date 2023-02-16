Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов

4,4% проб воды, отобранных специалистами из водопровода Харькова, не соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, а 6,5% — по микробиологическим показателям.

О таких результатах исследования сообщают в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Специалисты отметили, что проверяли питьевую воду как из внешних, так и из внутридомовых сетей.

На соответствие санитарно-химическим показателям исследовали 642 пробы, из них нормативам не отвечали 4,4%. В частности, уровни цветности в них были превышены в 1,1-1,2 раза, мутности — в 1,2-2 раза, перманганатной окисляемости — в 1,1 раза, содержания железа — в 1,2-1,5 раза, тригалогенметанов — в 2 раза.

По микробиологическим показателям проверили 565 проб, в 6,5% из них выявлены отклонения от нормативных требований.

Относительно качества водопроводной воды в области, то наибольший процент проб с отклонениями от нормативов по санитарно-химическим показателям зарегистрировано в Лозовском (22,3%) и Изюмском (18,3%) районах. По микробиологии хуже всего вода в Изюмском (7,9%), Лозовском (6,5%) и Харьковском (3,7%) районах.

Паразитов специалисты обнаружили лишь в одной пробе воды, ее отобрали из водопровода в поселке Высокий. Там нашли цисты лямблий.

По вирусологическим показателям все пробы воды, отобранные в регионе, соответствовали санитарным требованиям.