Live
  • Четверг 16.02.2023
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🔴
    Оставайтесь на сайте - информация обновляется . . .✍️

Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов

Общество 21:39   16.02.2023
Елена Нагорная
Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов

4,4% проб воды, отобранных специалистами из водопровода Харькова, не соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, а 6,5% — по микробиологическим показателям.

О таких результатах исследования сообщают в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Специалисты отметили, что проверяли питьевую воду как из внешних, так и из внутридомовых сетей.

На соответствие санитарно-химическим показателям исследовали 642 пробы, из них нормативам не отвечали 4,4%. В частности, уровни цветности в них были превышены в 1,1-1,2 раза, мутности — в 1,2-2 раза, перманганатной окисляемости — в 1,1 раза, содержания железа — в 1,2-1,5 раза, тригалогенметанов — в 2 раза.

По микробиологическим показателям проверили 565 проб, в 6,5% из них выявлены отклонения от нормативных требований.

Читайте также: Горожане вернулись: подача холодной воды в Харькове вышла на довоенный уровень

Относительно качества водопроводной воды в области, то наибольший процент проб с отклонениями от нормативов по санитарно-химическим показателям зарегистрировано в Лозовском (22,3%) и Изюмском (18,3%) районах. По микробиологии хуже всего вода в Изюмском (7,9%), Лозовском (6,5%) и Харьковском (3,7%) районах.

Паразитов специалисты обнаружили лишь в одной пробе воды, ее отобрали из водопровода в поселке Высокий. Там нашли цисты лямблий.

По вирусологическим показателям все пробы воды, отобранные в регионе, соответствовали санитарным требованиям.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:56
Терехов рассказал, как долго проезд в Харькове будет оставаться бесплатным
20:35
Более тысячи человек эвакуированы с Купянского направления — Синегубов
19:54
«Лицо украинского Харькова»: состоялось прощание с Геннадием Ковшиком (сюжет)
19:08
И ходят, и прыгают: Терехов показал детей, пострадавших в жутком ДТП (видео)
18:47
Память Владиславы Черных и детей-жертв агрессии РФ увековечат в Харькове — мэр

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Эксперты проверили воду из водопроводов Харьковщины. Где нашли паразитов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 21:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4,4% проб воды, отобранных специалистами из водопровода Харькова, не соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, а 6,5% — по микробиологическим показателям.".