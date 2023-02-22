Из-за риска провокаций: ООН в Харькове приостановила прием переселенцев

Пункт регистрации на денежную помощь от ООН в Харькове не будет работать 23 и 24 февраля.

Об этом сообщили в официальном telegram-канале УВКБ ООН (Агентства ООН по делаем беженцев) для ВПЛ в Харьковской области.

«Из-за возможного риска провокаций и обстрелов со стороны РФ и для вашей безопасности мы вынуждены 23 и 24 февраля прекратить работу пункта регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН по адресу: г. Харьков, Гимназическая Набережная, 26 (ЦНАП). Берегите себя и не пренебрегайте воздушными тревогами», — отметили в представительстве организации.

Там также сообщили, что прием людей, которые ранее записались на эти даты, перенесут на следующие дни.