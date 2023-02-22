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Из-за риска провокаций: ООН в Харькове приостановила прием переселенцев

Общество 16:15   22.02.2023
Оксана Горун
Из-за риска провокаций: ООН в Харькове приостановила прием переселенцев

Пункт регистрации на денежную помощь от ООН в Харькове  не будет работать 23 и 24 февраля.

Об этом сообщили в официальном telegram-канале УВКБ ООН (Агентства ООН по делаем беженцев) для ВПЛ в Харьковской области.

«Из-за возможного риска провокаций и обстрелов со стороны РФ и для вашей безопасности мы вынуждены 23 и 24 февраля прекратить работу пункта регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН по адресу: г. Харьков, Гимназическая Набережная, 26 (ЦНАП).  Берегите себя и не пренебрегайте воздушными тревогами», — отметили в представительстве организации.

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Там также сообщили, что прием людей, которые ранее записались на эти даты, перенесут на следующие дни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пункт регистрации на денежную помощь от ООН в Харькове  не будет работать 23 и 24 февраля".