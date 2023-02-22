Через ризик провокацій: ООН у Харкові призупинила прийом переселенців

Пункт реєстрації на грошову допомогу від ООН у Харкові не працюватиме 23 та 24 лютого.

Про це повідомили в офіційному telegram-каналі УВКБ ООН (Агентства ООН з питань біженців) для ВПО в Харківській області.

“Через можливий ризик провокацій та обстрілів з боку рф та задля вашої безпеки ми вимушені 23 та 24 лютого припинити роботу пункту реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН за адресою: м.Харків, Гімназійна Набережна, 26 (ЦНАП). Бережіть себе та не нехтуйте повітряними тривогами“, – зазначили у представництві організації.

Там також повідомили, що прийом людей, які раніше записалися на ці дати, перенесуть на наступні дні.