Через ризик провокацій: ООН у Харкові призупинила прийом переселенців
Пункт реєстрації на грошову допомогу від ООН у Харкові не працюватиме 23 та 24 лютого.
Про це повідомили в офіційному telegram-каналі УВКБ ООН (Агентства ООН з питань біженців) для ВПО в Харківській області.
“Через можливий ризик провокацій та обстрілів з боку рф та задля вашої безпеки ми вимушені 23 та 24 лютого припинити роботу пункту реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН за адресою: м.Харків, Гімназійна Набережна, 26 (ЦНАП). Бережіть себе та не нехтуйте повітряними тривогами“, – зазначили у представництві організації.
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Там також повідомили, що прийом людей, які раніше записалися на ці дати, перенесуть на наступні дні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 16:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пункт реєстрації на грошову допомогу від ООН у Харкові не працюватиме 23 та 24 лютого".