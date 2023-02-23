«Били по спасателям»: повторным ударом по Двуречной повреждена техника ГСЧС

Бойцы ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10 утра 23 февраля, попали под повторный обстрел армии РФ. В результате этого были повреждены четыре единицы спасательной техники.

В результате удара врага около 10 утра было разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета. Также горели конструктивные элементы здания, напомнили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Когда спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях прибыли на место, выяснилось, что под завалами в подвале находятся две женщины.

Спасатели сразу приступили к разбору конструкций. Во время проведения работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены четыре единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал. Аварийно-спасательные работы приостановлены», — рассказали в пресс-службе.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщали в облпрокуратуре, 23 февраля около 9:30 российские военные ударили ракетами С-300 по администрации в поселке Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Также получили ранения женщина и мужчина. Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.