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«Били по спасателям»: повторным ударом по Двуречной повреждена техника ГСЧС

Происшествия 18:09   23.02.2023
Елена Нагорная
«Били по спасателям»: повторным ударом по Двуречной повреждена техника ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Бойцы ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10 утра 23 февраля, попали под повторный обстрел армии РФ. В результате этого были повреждены четыре единицы спасательной техники.

В результате удара врага около 10 утра было разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета. Также горели конструктивные элементы здания, напомнили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Когда спасатели на двух автоцистернах и четырех специальных аварийно-спасательных автомобилях прибыли на место, выяснилось, что под завалами в подвале находятся две женщины.

Спасатели сразу приступили к разбору конструкций. Во время проведения работ произошла целая серия повторных обстрелов. Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены четыре единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал. Аварийно-спасательные работы приостановлены», — рассказали в пресс-службе.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщали в облпрокуратуре, 23 февраля около 9:30 российские военные ударили ракетами С-300 по администрации в поселке Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Также получили ранения женщина и мужчина. Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 18:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10 утра 23 февраля, попали под повторный обстрел армии РФ. В результате этого были повреждены четыре единицы спасательной техники.".