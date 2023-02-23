“Били по рятувальниках”: повторним ударом по Дворічній пошкоджено техніку ДСНС

Бійці ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу селища Дворічна Куп’янського району Харківської області близько 10-ї ранку 23 лютого, потрапили під повторний обстріл армії РФ. Внаслідок цього було пошкоджено чотири одиниці рятувальної техніки.

Внаслідок удару ворога близько 10-ї ранку було зруйновано 4-поверхову будівлю адміністрації селищної ради. Також горіли конструктивні елементи, нагадали у пресслужбі облуправління ДСНС.

Коли рятувальники на двох автоцистернах та чотирьох спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях прибули на місце, з’ясувалося, що під завалами у підвалі перебувають дві жінки.

“Рятувальники одразу приступили до розбору конструкцій. Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав. Аварійно-рятувальні роботи призупинено“, – розповіли у пресслужбі.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Як повідомляли в облпрокуратурі, 23 лютого близько 9:30 російські військові вдарили ракетами С-300 по адміністрації селища Дворічна Куп’янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Також отримали поранення жінка та чоловік. Пізніше по Дворічній вдарили ще раз — “приліт” припав на житловий будинок.