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На Куп’янщині двох людей поки що не дістали з-під завалів через повторний удар

Події 17:44   23.02.2023
Олена Нагорна
На Куп’янщині двох людей поки що не дістали з-під завалів через повторний удар

Роботи з розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області, під якими залишаються дві людини, призупиняли через повторний ракетний удар.

Про це т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив “Суспільне Харків” станом на 16:35.

“Не вдалося дістати, однак десь близько 14:00 був повторний обстріл з С-300. Прийняли рішення тимчасово припинити ці роботи. Ми сподіваємося, що люди живі. Попередньо подивилися плити, перекриття, сподіваємося, що вони лягли під кутом, і люди більш-менш у безпеці”, – сказав Канашевич.

Як повідомляли в облпрокуратурі, 23 лютого близько 9:30 російські військові вдарили ракетами С-300 по адміністрації у селищі Дворічна Куп’янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Також отримали поранення жінка та чоловік. Пізніше по Дворічній вдарили ще раз — “приліт” припав на житловий будинок.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області, під якими залишаються дві людини, призупиняли через повторний ракетний удар.".