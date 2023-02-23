Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото, відео)

Через удар по Дворічній на Харківщині обрушилася адміністративна будівля, під завалами, за попередніми даними, дві жінки. Також під ударом був Куп’янськ, є поранені.

“23 лютого 2023 року близько 9:30 російські військові здійснили ракетний обстріл по адміністрації у смт Дворічна Куп’янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Отримали поранення жінка та чоловік. За попередніми даними, ворог обстрілював населений пункт ракетами типу С-300”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Пізніше по Дворічній вдарили ще раз – “приліт” припав на житловий будинок.

“Дані про постраждалих уточнюються”, – наголосили прокурори.

Також з артилерії ворог бив по Куп’янську.

“Отримали поранення дві місцеві мешканки. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки”, – повідомили в прокуратурі.

У Вовчанську ворожим ударом пошкоджено навчальний заклад.