Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото, відео)
Через удар по Дворічній на Харківщині обрушилася адміністративна будівля, під завалами, за попередніми даними, дві жінки. Також під ударом був Куп’янськ, є поранені.
“23 лютого 2023 року близько 9:30 російські військові здійснили ракетний обстріл по адміністрації у смт Дворічна Куп’янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Отримали поранення жінка та чоловік. За попередніми даними, ворог обстрілював населений пункт ракетами типу С-300”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Пізніше по Дворічній вдарили ще раз – “приліт” припав на житловий будинок.
“Дані про постраждалих уточнюються”, – наголосили прокурори.
Також з артилерії ворог бив по Куп’янську.
“Отримали поранення дві місцеві мешканки. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки”, – повідомили в прокуратурі.
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У Вовчанську ворожим ударом пошкоджено навчальний заклад.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар по Дворічній на Харківщині обрушилася адміністративна будівля, під завалами, за попередніми даними, дві жінки. Також під ударом був Куп’янськ, є поранені".