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Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото, відео)

Події 16:06   23.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харківщині (фото, відео)

Через удар по Дворічній на Харківщині обрушилася адміністративна будівля, під завалами, за попередніми даними, дві жінки. Також під ударом був Куп’янськ, є поранені.

“23 лютого 2023 року близько 9:30 російські військові здійснили ракетний обстріл по адміністрації у смт Дворічна Куп’янського району. Під завалами, попередньо, дві жінки. Отримали поранення жінка та чоловік. За попередніми даними, ворог обстрілював населений пункт ракетами типу С-300”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Пізніше по Дворічній вдарили ще раз – “приліт” припав на житловий будинок.

Руйнування у Дворічній та Куп'янську Харківської області 23.02.2023 3

“Дані про постраждалих уточнюються”, – наголосили прокурори.

Руйнування у Дворічній та Куп'янську Харківської області 23.02.2023 2

Також з артилерії ворог бив по Куп’янську.

“Отримали поранення дві місцеві мешканки. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки”, – повідомили в прокуратурі.

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У Вовчанську ворожим ударом пошкоджено навчальний заклад.

Руйнування у Дворічній та Куп'янську Харківської області 23.02.2023 4

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар по Дворічній на Харківщині обрушилася адміністративна будівля, під завалами, за попередніми даними, дві жінки. Також під ударом був Куп’янськ, є поранені".