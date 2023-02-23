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Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото, видео)

Происшествия 16:06   23.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото, видео)

Из-за удара по Двуречной обрушилось административное здание, под завалами, по предварительным данным, две женщины. Также под ударом был Купянск, есть раненые.

«23 февраля 2023 около 9:30 российские военные осуществили ракетный обстрел по администрации в пгт Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Получили ранения женщина и мужчина. По предварительным данным, враг обстреливал населенный пункт ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.

Разрушения в Двуречной и Купянске Харьковской области 23.02.2023 3

«Данные о пострадавших уточняются», — отметили прокуроры.

Разрушения в Двуречной и Купянске Харьковской области 23.02.2023 2

Также из артиллерии враг бил по Купянску.

«Получили ранения две местные жительницы. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки», — сообщили в прокуратуре.

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В Волчанске вражеским ударом повреждено учебное заведение.

Разрушения в Двуречной и Купянске Харьковской области 23.02.2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 16:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара по Двуречной обрушилось административное здание, под завалами, по предварительным данным, две женщины. Также под ударом был Купянск, есть раненые".