Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото, видео)

Из-за удара по Двуречной обрушилось административное здание, под завалами, по предварительным данным, две женщины. Также под ударом был Купянск, есть раненые.

«23 февраля 2023 около 9:30 российские военные осуществили ракетный обстрел по администрации в пгт Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Получили ранения женщина и мужчина. По предварительным данным, враг обстреливал населенный пункт ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.

«Данные о пострадавших уточняются», — отметили прокуроры.

Также из артиллерии враг бил по Купянску.

«Получили ранения две местные жительницы. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки», — сообщили в прокуратуре.

В Волчанске вражеским ударом повреждено учебное заведение.