Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото, видео)
Из-за удара по Двуречной обрушилось административное здание, под завалами, по предварительным данным, две женщины. Также под ударом был Купянск, есть раненые.
«23 февраля 2023 около 9:30 российские военные осуществили ракетный обстрел по администрации в пгт Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Получили ранения женщина и мужчина. По предварительным данным, враг обстреливал населенный пункт ракетами типа С-300», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.
«Данные о пострадавших уточняются», — отметили прокуроры.
Также из артиллерии враг бил по Купянску.
«Получили ранения две местные жительницы. Повреждены частные жилые дома и многоэтажки», — сообщили в прокуратуре.
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В Волчанске вражеским ударом повреждено учебное заведение.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 16:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара по Двуречной обрушилось административное здание, под завалами, по предварительным данным, две женщины. Также под ударом был Купянск, есть раненые".