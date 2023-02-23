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На Купянщине двух людей пока не достали из-под завалов из-за повторного удара

Происшествия 17:44   23.02.2023
Елена Нагорная
На Купянщине двух людей пока не достали из-под завалов из-за повторного удара Фото: Харьковская облпрокуратура

Работы по разбору завалов в Купянском районе Харьковской области, под которыми остаются два человека, приостанавливали — из-за повторного ракетного удара.

Об этом и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил «Суспільне Харків» по состоянию на 16:35.

«Не удалось достать, однако где-то около 14:00 был повторный обстрел из С-300. Приняли решение временно прекратить эти работы. Мы надеемся, что люди живы. Предварительно посмотрели плиты, перекрытия, надеемся, что они легли под углом, и люди более-менее в безопасности», — сказал Канашевич.

Как сообщали в облпрокуратуре, 23 февраля около 9:30 российские военные ударили ракетами С-300 по администрации в поселке Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Также получили ранения женщина и мужчина. Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по разбору завалов в Купянском районе Харьковской области, под которыми остаются два человека, приостанавливали — из-за повторного ракетного удара.".