На Купянщине двух людей пока не достали из-под завалов из-за повторного удара

Работы по разбору завалов в Купянском районе Харьковской области, под которыми остаются два человека, приостанавливали — из-за повторного ракетного удара.

Об этом и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил «Суспільне Харків» по состоянию на 16:35.

«Не удалось достать, однако где-то около 14:00 был повторный обстрел из С-300. Приняли решение временно прекратить эти работы. Мы надеемся, что люди живы. Предварительно посмотрели плиты, перекрытия, надеемся, что они легли под углом, и люди более-менее в безопасности», — сказал Канашевич.

Как сообщали в облпрокуратуре, 23 февраля около 9:30 российские военные ударили ракетами С-300 по администрации в поселке Двуречная Купянского района. Под завалами, предварительно, две женщины. Также получили ранения женщина и мужчина. Позже по Двуречной ударили еще раз — «прилет» пришелся на жилой дом.