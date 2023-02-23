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Горы из бетона: в мэрии показали «кладбище» обломков домов харьковчан (фото)

Общество 15:17   23.02.2023
Оксана Горун
Горы из бетона: в мэрии показали «кладбище» обломков домов харьковчан (фото) Фото: Харьковский горсовет

Обломки бетонных конструкций и кирпича, которые раньше были стенами и перекрытиями домов в Харькове, вывозят на площадку комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

«КП «Муниципальная компания обращения с отходами» перерабатывает отходы, образовавшиеся из-за разрушения зданий в результате обстрелов», — прокомментировала опубликованные фото пресс-служба Харьковского горсовета.

В Харькове перерабатывают остатки разрушенных домов Харьковчан 3
Фото: Харьковский горсовет

На специальной площадке складируют, а затем измельчают куски стен разрушенных россиянами домов.

В Харькове перерабатывают остатки разрушенных домов Харьковчан 2
Фото: Харьковский горсовет

«Обычно отходы разрушений имеют достаточно большие габариты, поэтому перед их измельчением используют гидромолот. Его мощность составляет 50–60 куб. м/час», — отметили в мэрии.

В Харькове перерабатывают остатки разрушенных домов Харьковчан
Фото: Харьковский горсовет

В данный момент предприятие справляется с объемами поступающих на переработку конструкций. Но в мэрии прогнозируют, что весной их количество существенно возрастет, так как ускорятся темпы разбора завалов и восстановления зданий.

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В Харькове перерабатывают остатки разрушенных домов Харьковчан 4
Фото: Харьковский горсовет

«Соответственно увеличится количество отходов, для переработки которых понадобится более мощная техника. Поэтому городские власти сейчас рассматривают возможность приобретения нового измельчителя, который сможет без предварительной обработки перерабатывать более габаритные отходы с мощностью от 200 до 250 куб. м/час. Это позволит сократить время на переработку значительно большего объема отходов разрушений», — пояснили в горсовете.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обломки бетонных конструкций и кирпича, которые раньше были стенами и перекрытиями домов в Харькове, вывозят на площадку комплекса по переработке твердых бытовых отходов".