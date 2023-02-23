Горы из бетона: в мэрии показали «кладбище» обломков домов харьковчан (фото)

Обломки бетонных конструкций и кирпича, которые раньше были стенами и перекрытиями домов в Харькове, вывозят на площадку комплекса по переработке твердых бытовых отходов.

«КП «Муниципальная компания обращения с отходами» перерабатывает отходы, образовавшиеся из-за разрушения зданий в результате обстрелов», — прокомментировала опубликованные фото пресс-служба Харьковского горсовета.

На специальной площадке складируют, а затем измельчают куски стен разрушенных россиянами домов.

«Обычно отходы разрушений имеют достаточно большие габариты, поэтому перед их измельчением используют гидромолот. Его мощность составляет 50–60 куб. м/час», — отметили в мэрии.

В данный момент предприятие справляется с объемами поступающих на переработку конструкций. Но в мэрии прогнозируют, что весной их количество существенно возрастет, так как ускорятся темпы разбора завалов и восстановления зданий.

«Соответственно увеличится количество отходов, для переработки которых понадобится более мощная техника. Поэтому городские власти сейчас рассматривают возможность приобретения нового измельчителя, который сможет без предварительной обработки перерабатывать более габаритные отходы с мощностью от 200 до 250 куб. м/час. Это позволит сократить время на переработку значительно большего объема отходов разрушений», — пояснили в горсовете.