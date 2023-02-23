Гори з бетону: в мерії показали “цвинтар” уламків будинків харків’ян (фото)

Уламки бетонних конструкцій та цегли, які раніше були стінами та перекриттями будинків у Харкові, вивозять на майданчик комплексу з переробки твердих побутових відходів.

“КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” переробляє відходи, що утворилися через руйнування будівель внаслідок обстрілів”, – прокоментувала пресслужба Харківської міськради.

На спеціальному майданчику складують, а потім подрібнюють шматки стін зруйнованих росіянами будинків.

“Зазвичай відходи руйнувань мають досить великі габарити, тому перед їх подрібненням використовують гідромолот. Його потужність становить 50-60 куб. м/год”, – зазначили в мерії.

На даний момент підприємство справляється з обсягами конструкцій, що надходять на переробку. Але в мерії прогнозують, що навесні їхня кількість суттєво зросте, оскільки прискоряться темпи розбору завалів та відновлення будівель.

“Відповідно збільшиться кількість відходів, для переробки яких знадобиться потужніша техніка. Тому міська влада зараз розглядає можливість придбання нового подрібнювача, який зможе без попередньої обробки переробляти більш габаритні відходи з потужністю від 200 до 250 куб. м/год. Це дозволить скоротити час на переробку значно більшого обсягу відходів руйнувань”, – пояснили в міськраді.