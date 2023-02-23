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Гори з бетону: в мерії показали “цвинтар” уламків будинків харків’ян (фото)

Суспільство 15:17   23.02.2023
Оксана Горун
Гори з бетону: в мерії показали “цвинтар” уламків будинків харків’ян (фото)

Уламки бетонних конструкцій та цегли, які раніше були стінами та перекриттями будинків у Харкові, вивозять на майданчик комплексу з переробки твердих побутових відходів.

“КП “Муніципальна компанія поводження з відходами” переробляє відходи, що утворилися через руйнування будівель внаслідок обстрілів”, – прокоментувала пресслужба Харківської міськради.

У Харкові переробляють залишки зруйнованих будинків Харків'ян 3

На спеціальному майданчику складують, а потім подрібнюють шматки стін зруйнованих росіянами будинків.

У Харкові переробляють залишки зруйнованих будинків Харків'ян 2

“Зазвичай відходи руйнувань мають досить великі габарити, тому перед їх подрібненням використовують гідромолот. Його потужність становить 50-60 куб. м/год”, – зазначили в мерії.

У Харкові переробляють залишки зруйнованих будинків Харків'ян

На даний момент підприємство справляється з обсягами конструкцій, що надходять на переробку. Але в мерії прогнозують, що навесні їхня кількість суттєво зросте, оскільки прискоряться темпи розбору завалів та відновлення будівель.

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У Харкові переробляють залишки зруйнованих будинків Харків'ян 4

“Відповідно збільшиться кількість відходів, для переробки яких знадобиться потужніша техніка. Тому міська влада зараз розглядає можливість придбання нового подрібнювача, який зможе без попередньої обробки переробляти більш габаритні відходи з потужністю від 200 до 250 куб. м/год. Це дозволить скоротити час на переробку значно більшого обсягу відходів руйнувань”, – пояснили в міськраді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 15:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уламки бетонних конструкцій та цегли, які раніше були стінами та перекриттями будинків у Харкові, вивозять на майданчик комплексу з переробки твердих побутових відходів".