Склад боєприпасів, якими обстрілювали Харків, показала прокуратура (відео)
Загалом на майданчику зберігається понад тисяча уламків ворожих снарядів та ракет, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
“Також є декілька локацій, де знаходяться інші залишки, вже безпечні. Частини, які представляли небезпеку для людей, що містили в собі детонуючі частини, їх було підірвано в спеціально відведених для цього місцях. Ми зберігаємо ці залишки, тому що на них міститься певна доказова база. Це маркування й інші моменти, які дають нам можливість відносити ці типи озброєння саме до РФ”, – зазначив Чубенко.
За його словами, на залишках снарядів слідчі залишають інформацію про належність до конкретного обстрілу: номер кримінального провадження, адресу та інше.
Читайте також: Синєгубов: троє людей поранено через повторний ракетний удар по ХарковуКатегорії: Події, Харків; Теги: прокуратура, ракети, склад, снаряды, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Склад боєприпасів, якими обстрілювали Харків, показала прокуратура (відео)".