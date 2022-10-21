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Склад боєприпасів, якими обстрілювали Харків, показала прокуратура (відео)

Події 18:20   21.10.2022
Олена Нагорна
Склад боєприпасів, якими обстрілювали Харків, показала прокуратура (відео)

Загалом на майданчику зберігається понад тисяча уламків ворожих снарядів та ракет, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Також є декілька локацій, де знаходяться інші залишки, вже безпечні. Частини, які представляли небезпеку для людей, що містили в собі детонуючі частини, їх було підірвано в спеціально відведених для цього місцях. Ми зберігаємо ці залишки, тому що на них міститься певна доказова база. Це маркування й інші моменти, які дають нам можливість відносити ці типи озброєння саме до РФ”, – зазначив Чубенко.

За його словами, на залишках снарядів слідчі залишають інформацію про належність до конкретного обстрілу: номер кримінального провадження, адресу та інше.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 18:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Склад боєприпасів, якими обстрілювали Харків, показала прокуратура (відео)".