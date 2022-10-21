Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)

Всего на площадке хранится более тысячи обломков вражеских снарядов и ракет, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Также есть несколько локаций, где находятся другие остатки, уже безопасные. Части, которые представляли опасность для людей, содержащие в себе детонирующие части, были взорваны в специально отведенных для этого местах. Мы сохраняем эти остатки, потому что на них содержится определенная доказательная база. Это маркировка и другие моменты, которые дают нам возможность относить эти типы вооружения именно к РФ», — отметил Чубенко.

По его словам, на остатках снарядов следователи оставляют информацию о принадлежности к конкретному обстрелу: номер уголовного производства, адрес и прочее.