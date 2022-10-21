Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)
Всего на площадке хранится более тысячи обломков вражеских снарядов и ракет, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Также есть несколько локаций, где находятся другие остатки, уже безопасные. Части, которые представляли опасность для людей, содержащие в себе детонирующие части, были взорваны в специально отведенных для этого местах. Мы сохраняем эти остатки, потому что на них содержится определенная доказательная база. Это маркировка и другие моменты, которые дают нам возможность относить эти типы вооружения именно к РФ», — отметил Чубенко.
По его словам, на остатках снарядов следователи оставляют информацию о принадлежности к конкретному обстрелу: номер уголовного производства, адрес и прочее.
Читайте также: Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по ХарьковуКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: прокуратура, ракети, ракеты, склад, снаряды, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)".