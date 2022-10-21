Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)

Происшествия 18:20   21.10.2022
Елена Нагорная
Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)

Всего на площадке хранится более тысячи обломков вражеских снарядов и ракет, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Также есть несколько локаций, где находятся другие остатки, уже безопасные. Части, которые представляли опасность для людей, содержащие в себе детонирующие части, были взорваны в специально отведенных для этого местах. Мы сохраняем эти остатки, потому что на них содержится определенная доказательная база. Это маркировка и другие моменты, которые дают нам возможность относить эти типы вооружения именно к РФ», — отметил Чубенко.

По его словам, на остатках снарядов следователи оставляют информацию о принадлежности к конкретному обстрелу: номер уголовного производства, адрес и прочее.

Читайте также: Синегубов: три человека ранены из-за повторного ракетного удара по Харькову

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:59
ВСУ отбили атаку армии РФ в районе Терновой на севере Харьковщины — Генштаб
18:45
Харьковщина экономила электроэнергию: в Укрэнерго подвели итоги 20 октября
17:44
Дважды попала под обстрел: тело 10-летней девочки эксгумировали на Харьковщине
11:44
Регистраторша «отдала» мошеннику имущество в Харькове за 3 млн грн
22:15
Проезд через перекресток Пушкинская/Веснина закрывают на три дня. Подробности

Вы читали новость: «Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Склад боеприпасов, которыми обстреливали Харьков, показала прокуратура (видео)".