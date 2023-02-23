Верховная Рада поддержала прекращение полномочий скандального нардепа Трухина
Нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина лишили полномочий. Такое решение поддержали 288 голосами.
О таком решении, принятом ВР 23 февраля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. За — 288», — написал Железняк в telegram.
Ранее замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Трухин стал фигурантом громкого скандала. 23 августа 2021 года он попал в ДТП на Киевской трассе по пути из Полтавы. В СМИ появились сообщения о том, что нардеп был за рулем пьяный. После с сайтов эту новость начали активно снимать. А через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов. Вторая волна скандала «захлестнула» Трухина 1 февраля 2022 года. В этот день интернет-издание «Украинская правда» опубликовало видео с места ДТП.
Читайте также: Верховная Рада разрешила начать процесс принудительного изъятия собственности РФ в Украине
Видео снято нательной камерой полицейского, который прибыл на место одним из первых. Камера зафиксировала, как Трухин пытался покинуть место событий («тихонечко уйти в лес»), а также — предлагал полицейскому взятку. В интервью «УП» полицейский подтвердил подлинность видео и прояснил моменты, которые могли бы вызвать сомнения — в том числе относительно того, предлагал ли Трухин взятку. Позже в ГБР заявили, что в их распоряжении такого видео не было. После появления видео Трухин сказал, что «в состоянии шока наговорил много глупостей» и согласился сложить мандат, «если команда и ситуация вынудят».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Верховная Рада поддержала прекращение полномочий скандального нардепа Трухина»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 13:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина лишили полномочий. Такое решение поддержали 288 голосами".