Верховная Рада поддержала прекращение полномочий скандального нардепа Трухина

Нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина лишили полномочий. Такое решение поддержали 288 голосами.

О таком решении, принятом ВР 23 февраля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. За — 288», — написал Железняк в telegram.

Ранее замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Трухин стал фигурантом громкого скандала. 23 августа 2021 года он попал в ДТП на Киевской трассе по пути из Полтавы. В СМИ появились сообщения о том, что нардеп был за рулем пьяный. После с сайтов эту новость начали активно снимать. А через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов. Вторая волна скандала «захлестнула» Трухина 1 февраля 2022 года. В этот день интернет-издание «Украинская правда» опубликовало видео с места ДТП.

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Видео снято нательной камерой полицейского, который прибыл на место одним из первых. Камера зафиксировала, как Трухин пытался покинуть место событий («тихонечко уйти в лес»), а также — предлагал полицейскому взятку. В интервью «УП» полицейский подтвердил подлинность видео и прояснил моменты, которые могли бы вызвать сомнения — в том числе относительно того, предлагал ли Трухин взятку. Позже в ГБР заявили, что в их распоряжении такого видео не было. После появления видео Трухин сказал, что «в состоянии шока наговорил много глупостей» и согласился сложить мандат, «если команда и ситуация вынудят».