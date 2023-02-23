Верховна Рада підтримала припинення повноважень скандального нардепа Трухіна
Нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна позбавили повноважень. Таке рішення підтримали 288-ма голосами.
Про таке рішення, ухвалене ВР 23 лютого, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
“Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. За – 288”, – написав Железняк у телеграмі.
Раніше заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради Трухін став фігурантом гучного скандалу. 23 серпня 2021 року він потрапив у ДТП на Київській трасі дорогою з Полтави. У ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що нардеп був за кермом п’яний. Після цього з сайтів цю новину почали активно знімати. А за тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів. Друга хвиля скандалу “захлеснула” Трухіна 1 лютого 2022 року. Цього дня інтернет-видання “Українська правда” опублікувало відео з місця ДТП.
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Відео знято натільною камерою поліцейського, який прибув на місце одним із перших. Камера зафіксувала, як Трухін намагався залишити місце подій (“тихенько піти в ліс”), а також — пропонував поліцейському хабар. В інтерв’ю “УП” поліцейський підтвердив справжність відео та прояснив моменти, які могли б викликати сумніви, зокрема щодо того, чи пропонував Трухін хабар. Пізніше в ДБР заявили, що в їхньому розпорядженні такого відео не було. Після появи відео Трухін сказав, що “в стані шоку наговорив багато дурниць” і погодився скласти мандат, “якщо команда та ситуація змусять”.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 13:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна позбавили повноважень. Таке рішення підтримали 288-ма голосами".