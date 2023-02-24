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На Харьковщине оккупанты били током бойцов ГСЧС, склоняя на свою сторону

Происшествия 19:06   24.02.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине оккупанты били током бойцов ГСЧС, склоняя на свою сторону

Сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС, которые оставались на оккупированных территориях, российские захватчики склоняли перейти на свою сторону, иногда прибегая к пыткам.

Об этом на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказал руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

«К сожалению, к нашим сотрудникам, которые находились на временно оккупированных территориях, враг применял методы психологического воздействия с целью перехода наших сотрудников на сторону оккупанта, а также наносил пытки. Всего 13 человек — это сотрудники Балаклеи, Изюма, Казачьей Лопани и Липцев — к некоторым даже применялись пытки в виде нанесения электротоковых повреждений», — рассказал Волобуев.

Он напомнил, что на оккупированных территориях оставались бойцы 14 пожарно-спасательных частей.

«Они постоянно выезжали на тушение пожаров, разбор завалов, спасение людей, помощь жителям. В условиях оккупации в городе Изюм спасатели в течение нескольких месяцев проводили работы по разборке завалов и извлечению из-под них тел погибших в разрушенных зданиях. Кроме того, спасатели Изюмщины помогали местным жителям. На пожарных автоцистернах развозили питьевую воду, молоко, мясо и другие продукты питания, которые предоставляли фермеры района. Также различными путями нам удавалось передавать в Изюмский район лекарства, продукты питания как для сотрудников ГСЧС, так и для населения», — вспомнил Волобуев.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС, которые оставались на оккупированных территориях, российские захватчики склоняли перейти на свою сторону, иногда прибегая к пыткам.".