На Харьковщине оккупанты били током бойцов ГСЧС, склоняя на свою сторону
Сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС, которые оставались на оккупированных территориях, российские захватчики склоняли перейти на свою сторону, иногда прибегая к пыткам.
Об этом на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказал руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.
«К сожалению, к нашим сотрудникам, которые находились на временно оккупированных территориях, враг применял методы психологического воздействия с целью перехода наших сотрудников на сторону оккупанта, а также наносил пытки. Всего 13 человек — это сотрудники Балаклеи, Изюма, Казачьей Лопани и Липцев — к некоторым даже применялись пытки в виде нанесения электротоковых повреждений», — рассказал Волобуев.
Он напомнил, что на оккупированных территориях оставались бойцы 14 пожарно-спасательных частей.
«Они постоянно выезжали на тушение пожаров, разбор завалов, спасение людей, помощь жителям. В условиях оккупации в городе Изюм спасатели в течение нескольких месяцев проводили работы по разборке завалов и извлечению из-под них тел погибших в разрушенных зданиях. Кроме того, спасатели Изюмщины помогали местным жителям. На пожарных автоцистернах развозили питьевую воду, молоко, мясо и другие продукты питания, которые предоставляли фермеры района. Также различными путями нам удавалось передавать в Изюмский район лекарства, продукты питания как для сотрудников ГСЧС, так и для населения», — вспомнил Волобуев.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС, которые оставались на оккупированных территориях, российские захватчики склоняли перейти на свою сторону, иногда прибегая к пыткам.".