На Харківщині окупанти били струмом бійців ДСНС, схиляючи на свій бік

Співробітників Харківського гарнізону ДСНС, які залишалися на окупованих територіях, російські загарбники схиляли перейти на свій бік, іноді вдаючись до тортур.

Про це на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розповів керівник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

“На жаль, до наших співробітників, які знаходились на тимчасово окупованих територіях, ворог завдавав методів психологічного впливу з метою переходу наших співробітників на сторону окупанта, а також завдавав тортур. Загалом 13 осіб – це співробітники Балаклії, Ізюма, Козачої Лопані та Липців – до деяких навіть вживались тортури у вигляді завдання електрострумових пошкоджень”, — розповів Волобуєв.

Він нагадав, що на окупованих територіях залишалися бійці 14 пожежно-рятувальних частин.

“Вони постійно виїжджали на гасіння пожеж, розбір завалів, рятування людей, допомоги мешканцям. В умовах окупації в місті Ізюм рятувальники протягом кількох місяців проводили роботи з розбирання завалів та вилучення з-під них тіл загиблих у зруйнованих будівлях. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали місцевим мешканцям. На пожежних автоцистарнах розвозили питну воду, молоко, м’ясо та інші продукти харчування, які надавали фермери району. Також різними шляхами нам вдавалось передавати в Ізюмський район ліки, продукти харчування як для співробітників ДСНС, так і для населення”, – згадав Волобуєв.