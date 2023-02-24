П’ять рятувальників і шість саперів загинули за рік війни на Харківщині

За рік війни п’ять рятувальників та шість саперів Харківського гарнізону ДСНС загинули під час виконання завдань, а ще понад 40 – отримали поранення.

Про це на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розповів керівник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

За його словами, внаслідок обстрілів було пошкоджено близько 40 будівель пожежних депо, понад 40 автомобілів пожежно-рятувальної техніки було виведено з ладу. Крім того, російські окупанти забрали 11 одиниць техніки ДСНС та вивезли до РФ.

“На сьогодні всі діючі будівлі пожежно-рятувальних частин відновлені та працюють у штатному режимі. Але, на жаль, ворог продовжує наносити удари по будівлях пожежних депо. Так, наприклад, постійно під обстрілами будівлі куп’янської, вовчанської та дворічанської пожежних частин”, – розповів Волобуєв.

Також він нагадав, що на окупованих територіях залишалися бійці 14 пожежно-рятувальних частин.

“Вони постійно виїжджали на гасіння пожеж, розбір завалів, рятування людей, допомоги мешканцям. В умовах окупації в місті Ізюм рятувальники протягом кількох місяців проводили роботи з розбирання завалів та вилучення з-під них тіл загиблих у зруйнованих будівлях. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали місцевим мешканцям. На пожежних автоцистарнах розвозили питну воду, молоко, м’ясо та інші продукти харчування, які надавали фермери району. Також різними шляхами нам вдавалось передавати в Ізюмський район ліки, продукти харчування”, – згадав Волобуєв.