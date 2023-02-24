Пять спасателей и шесть саперов погибли за год войны на Харьковщине
За год войны пять спасателей и шесть саперов Харьковского гарнизона ГСЧС погибли во время выполнения задач, а еще более 40 — получили ранения.
Об этом на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, рассказал руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.
По его словам, в результате обстрелов были повреждены около 40 зданий пожарных депо, более 40 автомобилей пожарно-спасательной техники были выведены из строя. Кроме того, российские оккупанты забрали 11 единиц техники ГСЧС и вывезли в РФ.
«На сегодня все действующие здания пожарно-спасательных частей восстановлены и работают в штатном режиме. Но, к сожалению, враг продолжает наносить удары по зданиям пожарных депо. Так, например, постоянно под обстрелами здания купянской, волчанской и двуречанской пожарных частей», — рассказал Волобуев.
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Также он напомнил, что на оккупированных территориях оставались бойцы 14 пожарно-спасательных частей.
«Они постоянно выезжали на тушение пожаров, разбор завалов, спасение людей, помощь жителям. В условиях оккупации в городе Изюм спасатели в течение нескольких месяцев проводили работы по разборке завалов и изъятию из-под них тел погибших в разрушенных зданиях. Кроме того, спасатели Изюмщины помогали местным жителям. На пожарных автоцистернах развозили питьевую воду, молоко, мясо и другие продукты питания, которые предоставляли фермеры района. Также различными путями нам удавалось передавать в Изюмский район лекарства, продукты питания», — вспомнил Волобуев.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За год войны пять спасателей и шесть саперов Харьковского гарнизона ГСЧС погибли во время выполнения задач, а еще более 40 — получили ранения.".