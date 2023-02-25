СБУ поймала в Купянске «эксперта», фабриковавшего дела против патриотов

СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации города Купянск Харьковской области устроился «экспертом» в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает в Facebook представитель облуправления СБУ Владислав Абдула.

По его словам, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором «управление внутренних дел». Там его назначили «экспертом» в составе «экспертно-криминалистического отделения».

Коллаборант участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе. Для этого использовал «подброшенные» потерпевшим «вещественные доказательства» для оформления необходимых захватчикам «экспертных заключений». За все это — получал зарплату в рублях.

После освобождения Купянска коллаборант скрывался в одном из местных частных домов.

Мужчине инкриминируют ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы.