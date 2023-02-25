СБУ поймала в Купянске «эксперта», фабриковавшего дела против патриотов
СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации города Купянск Харьковской области устроился «экспертом» в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает в Facebook представитель облуправления СБУ Владислав Абдула.
По его словам, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором «управление внутренних дел». Там его назначили «экспертом» в составе «экспертно-криминалистического отделения».
Коллаборант участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе. Для этого использовал «подброшенные» потерпевшим «вещественные доказательства» для оформления необходимых захватчикам «экспертных заключений». За все это — получал зарплату в рублях.
После освобождения Купянска коллаборант скрывался в одном из местных частных домов.
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Мужчине инкриминируют ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 10:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации города Купянск Харьковской области устроился «экспертом» в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.".